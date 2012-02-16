В Україні у січні виробництво залізорудної сировини зросло на 3-15%

В Україні за січень 2012 р. виробництво основних видів залізорудної сировини (ЗРС) зросло щодо аналогічного періоду 2011 р. на 3-15%.

Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Зокрема, обсяги виробництва залізняку в січні ц.р. зросли на 3%, або на 208 тис. тонн, - до 6,739 млн. тонн.

Виробництво залізорудного концентрату також збільшилося на 3%, або на 170 тис. тонн, - до 5,628 млн. тонн.

Виробництво агломерату зросло на 8% (на 276 тис. тонн) - до 3,783 млн. тонн. Виробництво окатишів збільшилося на 15%, або 250 тис. тонн, - до 1,938 млн. тонн.

За даними «Укррудпрому», у 2011 р. українські гірничорудні підприємства експортували 2,95 млн. тонн ЗРС.

Довідка УНІАН. У 2011 р. обсяги виробництва залізняку в Україні зросли на 3% - до 79,546 млн. тонн, залізорудного концентрату – на 3%, до 65,91 млн. тонн. Виробництво агломерату зросло на 6% - до 42,018 млн. тонн, окатишів - на 213 тис. тонн, до 22,355 млн. тонн. Обсяги експорту ЗРС становили 34,557 млн. тонн, що на 4,7% більше, ніж за 2010 р.