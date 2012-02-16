Підприємства України завершили 2011 рік з позитивним фінрезультатом 112,9 млрд. грн.

За попередніми даними, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2011 році становив 112 млрд. 930,3 млн. грн. проти 63 млрд. 266,4 млн. грн. у 2010 році.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України. Згідно з повідомленням, зі збитком 2011 рік закінчили 36% підприємств країни проти 41% у 2010 році.

При цьому вказується, що наведені дані не враховують результатів діяльності малих підприємств, бюджетних установ, НАК «Нафтогаз України» (вид економічної діяльності «операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям»), ДК «Укртрансгаз», ВАТ «Укртранснафта», ЗАТ АК «АероСвіт» ("діяльність транспорту і зв`язку").

За даними Держстату, 2011 рік завершили зі збитком 40,8% (у 2010 році також 40,8%) промислових підприємств України. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за 2011 рік становив 65 млрд. 656,3 млн. грн. проти 26 млрд. 530,5 в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прогнози для ГМК — ріст мінімальний, але обвалу не очікують