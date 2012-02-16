«Антонов» у 2011 році збільшив прибуток у 2,3 раза

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) в 2011 році збільшило чистий прибуток у 2,3 раза в порівнянні з 2010 роком – до 192,969 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в 2011 році ДП «Антонов» збільшило чистий дохід на 39,4% у порівнянні з 2010 роком – до 3 млрд. 130,291 млн. грн., а також збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації на 39,0% – до 3 млрд. 173,026 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДП «Антонов» скоротило чистий прибуток на 74,3% у порівнянні з 2009 роком – до 82,178 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване у 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав та обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» і філія «Антонов-Агро»).