«Мотор Січ» у 2011 році збільшила чистий прибуток на 9%

ВАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), за попередніми даними, у 2011 році збільшило чистий прибуток на 8,9% у порівнянні з 2010 роком – до 1 млрд. 344,161 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні ВАТ «Мотор Січ» про проведення річних зборів акціонерів, запланованих на 22 березня ц.р., опублікованому на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, у 2011 році «Мотор Січ» збільшила активи на 33,2% у порівнянні з 2010 роком – до 8 млрд. 182,339 млн. грн.

За попередніми даними, власний капітал компанії у 2011 році збільшився на 34,9% – до 5 млрд. 108,798 млн. грн., а нерозподілений прибуток – на 50,7%, до 3 млрд. 935,387 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Мотор Січ» збільшила чистий прибуток на 68% в порівнянні з 2009 роком – до 1 млрд. 233,398 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мотор Cич» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 тощо, агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство випускає деталі для 95% експлуатованих у Росії авіаційних двигунів.

73,2856% акцій ВАТ «Мотор Січ» належать ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% – фізичним особам.