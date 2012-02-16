Кабмін схвалив концепцію космічної держпрограми

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки.

Текст відповідного розпорядження від 15 лютого № 79-р оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, метою Програми є підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного, наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечення інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони. Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел, орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2,58 млрд. гривень, зокрема з державного бюджету - 1,12 млрд. гривень.

Програмою передбачається сформувати космічну систему спостереження Землі та геофізичного моніторингу “Січ” і забезпечити її ефективну експлуатацію; сприяти створенню, експлуатації та комерційному використанню національної супутникової системи зв’язку “Либідь”; забезпечити експлуатацію і сприяти комерційному використанню системи координатно-часового та навігаційного забезпечення, створити регіональні навігаційно-інформаційні системи.

Також планується забезпечити гарантоване оперативне надання органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері національної безпеки та оборони (за їх замовленням), послуг з космічного зв’язку і ретрансляції даних, координатно-часового та навігаційного забезпечення, а також розповсюдження інформації супутників дистанційного зондування, розроблення сучасних технологій її спеціального використання, створення багатофункціональних спеціальних технічних засобів, модернізацію і підтримку експлуатації системи контролю та аналізу космічного простору. Плануються також інші проекти.

Замовником Програми, згідно з розпорядженням, визначено Державне космічне агентство.