Зростання промвиробництва в Україні у січні становило 2%

В Україні зростання промислового виробництва у січні 2012 року порівняно з січнем 2011 року становило 2%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України. За даними Держстату, в січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року спад промвиробництва становив 12,7%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у січні (у січні 2012 року до січня 2011 р.) за галузями становило: у видобувній промисловості – 3,4% (у січні 2012 р. до грудня 2011 р. – спад 8,4%), зокрема у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 4% (до грудня – спад 7,4%), у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 3% (до грудня – зростання 9,2%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у січні 2012 р. становило 1,2% (до грудня – спад 17%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – спад 1,9% (до грудня – спад 27,3%).

У легкій промисловості у січні 2012 р. зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 12,1% (до грудня – спад 23,5%), зокрема у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 8% (до грудня – спад 21,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 28,1% (до грудня – спад 33,2%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва у січні 2012 року становило 3,5% (до грудня – спад 16,8%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 5,2% (до грудня – спад 15,7%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 2,2% (до грудня – спад 7,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості у січні 2012 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 1,9% (до грудня – спад 13,9%), зокрема у хімічному виробництві – зростання 1,6% (до грудня – спад 12,6%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – зростання 3,1% (до грудня – спад 20,3%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 3,5% (до грудня – спад 31,6%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у січні 2012 року спад виробництва становив 1,6% (до грудня – спад 1,7%), у машинобудуванні - зростання 11,7% (до грудня – спад 24,3%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – спад 20,7% (до грудня – спад 38%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 17,5% (до грудня – спад 24,1%), у виробництві транспортного устаткування – зростання 26% (до грудня – спад 13%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 3,4% (до грудня – зростання 2,3%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва у грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становив 0,5%, у січні-грудні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.

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