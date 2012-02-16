Держфінінспекція: контракт з Іраком на поставки БТРів не зірваний, але був під загрозою

Державна фінансова інспекція уточнює, що контракт з Іраком на поставки українських БТР-4 не зірваний, як було заявлено вчора, 15 лютого, а був під загрозою зриву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держфінінспекції.

За словами голови Держфінінспекції Петра АНДРЕЄВА, «... контракт на поставку бронетранспортерів БТР-4 до Іраку виявився на межі зриву через дії колишнього керівництва казенного підприємства "Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова", яке входить до складу Державного концерну "Укроборонпром".

За його інформацією, зриву контракту вдалося уникнути багато в чому завдяки своєчасному втручанню керівництва "Укроборонпрому" і представників Держфінінспекції України.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого на брифінгу П.АНДРЕЄВ заявив, що гроші, які були виділені на доопрацювання БТРів з урахуванням вимог НАТО, колишнє керівництво "Харківського конструкторського бюро машинобудування ім. Морозова" направило на депозит у комерційний банк. Засновником у цій кредитно-фінансовій установі був сам директор конструкторського бюро, а керівником банку був його син. Крім того, Держфінінспекція встановила, що гроші розміщувалися під невигідний відсоток, а роботи, які мали бути профінансовані, не виконувалися.

У відповідь на це виконувач обов`язків генерального конструктора - начальника Харківського конструкторського бюро імені Морозова (ХКБМ) Олександр ВЕРЕТЕННИКОВ назвав вигадкою інформацію про зрив контракту на поставку українських бронетранспортерів БТР-4 до Іраку.

«Це повідомлення є вигадкою», - сказав він УНІАН, коментуючи заяву голови Держфінінспекції П.АНДРЕЄВА про те, що причиною зриву контракту стали дії керівництва казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова».

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Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна й Ірак підписали контракт на постачання 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол.

Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).

Вартість усього великого контракту, яким передбачені, зокрема, постачання з України до Іраку літаків Ан-32 і ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ імені Морозова і в кількості 26 одиниць відправлена замовникові з території заводу імені Малишева 20 квітня 2011 року.

БТР-4 призначено для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів і їх вогняної підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії за різних умов, зокрема в умовах застосування супротивником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені задачі як вдень, так і вночі, у різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55 °С.