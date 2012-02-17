Експорт продукції, виробленої за техумовами, а не за ДСТУ, заборонять?

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що влада готова до того, щоб заборонити експортувати продукцію, зроблену за техумовами, а не за ДСТУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відвідуючи Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук. Полтавська обл.).

Цієї теми Б.КОЛЕСНІКОВ торкнувся, відповідаючи на запитання про заборону Кременчуцькому сталеливарному заводу поставляти литво для вагонів, які продаються до Росії.

«Сталь і сир сьогодні одне питання. Сьогодні всі говорять про український сир. Що які погані росіяни й не пускають наш сир до себе. А чому ніхто не запитає, яким чином жир рослинного походження потрапив туди, де повинні бути жири тваринного походження? Чому? Він же в 10 разів дешевший... А це все від того, що ми пішли від держстандартів і перейшли до техумов. Я думаю уряд готовий до того, щоб заборонити експортувати продукцію, зроблену за техумовами, а не за ДСТУ.

У нас тисяча сертифікуючих контор. А де якість?», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що створені комісії розберуться з якістю українських сирів, але додав, що за ринки збуту треба боротися якістю продукції.

«За ринки треба боротися якістю, а якість породжує конкурентів», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

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