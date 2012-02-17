АМКУ дозволив «Мотор Січі» придбати авіаремонтний завод у Білорусі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) на придбання акцій ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» (смт Болбасово, Республіка Білорусь).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошують, що таке придбання забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Мотор Січ» придбало 59,8% Оршанського авіаремонтного заводу для модернізації наявних в Білорусі вертольотів епохи СРСР в рамках реалізації програми наближення виробництва та ремонтної бази до споживача.

Разом із ПАТ «Мотор Січ» власником Оршанського авіаремонтного заводу, відчуження акцій якого відбувається за розпорядженням президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА № 335 від 30 грудня 2011 р., стало білоруське ЗАТ «Системи інвестицій та інновацій».

Нагадаємо, в серпні 2011 р. «Мотор Січ» представила модернізований варіант російського вертольота Мі-8. За словами голови правління ПАТ «Мотор Січ» В`ячеслава БОГУСЛАЄВА, модернізація вертольота полягає в заміні двигуна ТВ2-117, який встановлюється на Мі-8Т, на двигун виробництва «Мотор Січ» ТВ3-117СБМІВ.

Завдяки реконструкції, даний вертоліт отримав поліпшені технічні характеристики. Зокрема, погодинні витрати бензину знижені з 620 кг/год. до 592 кг/год. Крім того, вартість модернізованого вертольота, термін експлуатації якого складає не менше 16 років, більш ніж у два рази нижчий за вартість вертольота Мі-8Т.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Січ» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін, агрегати для перекачування газу та енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

73,2856% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ЗАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% - фізичним особам.

У 2011 році «Мотор Січ» збільшила чистий прибуток на 8,9%, в порівнянні з 2010 роком, - до 1 млрд. 344,161 млн. грн.