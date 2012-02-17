Жеваго не збирається продавати збитковий КрАЗ і розраховує на держпідтримку

Народний депутат України Костянтин ЖЕВАГО, який контролю холдингову компанію «АвтоКрАЗ», не має наміру продавати Кременчуцький автомобільний завод (Кременчук, Полтавська обл.), незважаючи на його збитковість, а розраховує на державну підтримку.

Про це він заявив журналістам під час візиту до Кременчука.

«Наші плани щодо КрАЗу - виробляти і продавати максимальну кількість автомобілів. Ви знаєте, що КрАЗ вийшов з новими моделями. І я вам скажу, що немає ніяких нагальних планів з продажу підприємства або його реструктуризації», - сказав К.ЖЕВАГО.

При цьому він вважає, що держава може підтримати вітчизняного товаровиробника.

«В ситуації економічної кризи, на жаль, український ринок взагалі не в змозі споживати ці машини. Це для нас великий удар», - зазначив К.ЖЕВАГО.

«Держава має через держзамовлення для армії і комунпідприємств, МНС, міліції, сільського господарства купувати машини. Я не розумію, чому подібні автомобілі купують за кордоном, і витрачається валюта, коли локалізований автомобіль національного виробника є», - сказав К.ЖЕВАГО.

Нагадаємо, вчора, 16 лютого, відвідуючи Кременчук президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився зі зразками нової продукції промислових підприємств Полтавської області, випущених за останні два роки. Глава держави, зокрема, оглянув зразки нової продукції ХК «АвтоКрАЗ».

За підсумками засідання в мерії президент рекомендував міністерствам розглянути можливість підтримки вітчизняного автовиробника.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» завершила 2011 рік з чистим збитком у розмірі 177,142 млн. грн. проти чистого прибутку 10,435 млн. грн. в 2010 році.

Компанія випускає 33 основних моделей і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

Компанія в 2011 році збільшила промвиробництво на 7%, виготовивши 1071 одиниць автомобілів і складальних автокомплектів.