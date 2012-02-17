Держстат поліпшив оцінку зростання промвиробництва в Україні в 2011 році

Державна служба статистики України поліпшила оцінку зростання промислового виробництва в Україні у січні-грудні 2011 року (до аналогічного періоду 2010 року) з 7,3% до 7,6%.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва у січні 2012 року порівняно з січнем 2011 року становило 2%.

У січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року спад промвиробництва становив 12,7%.