"Ми дуже потужно наростили експорт у 2011 році", вважає Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає «колосальне» зростання зовнішнього товарообігу у 2011 році – до 171 мільярда доларів - і при цьому зростання експорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Шустер live».

«Ми дуже потужно наростили експорт у 2011 році. Наш товарообіг зараз – я зараз можу сказати, уже дані підведені за 2011 рік – уперше перевищив суму 171 млрд. доларів. Колосальний товарообіг з точки зору його зростання», – заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що товарообіг із Росією замість очікуваних 50 млрд. дол. становив 56 млрд. доларів.

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