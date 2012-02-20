Українські метпідприємства в січні збільшили імпорт ЗРС у 2,9 раза

У січні 2012 р. металургійні підприємства України збільшили імпорт залізорудної сировини (ЗРС) проти аналогічного періоду 2011 р. у 2,9 раза – до 221,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні «Металургпром».

У порівнянні з груднем 2011 р. імпортні поставки ЗРС скоротилися на 24,1%. Імпортували з Росії залізорудну сировину Алчевський меткомбінат - 177 тис. тонн, ММК ім. Ілліча - 38,1 тис. тонн і Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського - 5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 р. метпідприємства планують наростити виробництво основних видів метпродукції на 2-3% у порівнянні з 2011 р. За прогнозами об`єднання «Металургпром», проблем із забезпеченням метпідприємств матеріальними і енергетичними ресурсами не передбачається.