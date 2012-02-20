СКМ збільшила інвестиції у розвиток своїх активів до 15,16 млрд. грн.

У 2011 році Група СКМ інвестувала в органічний розвиток своїх активів (без урахування M&A) 15 млрд. 163 млн. грн., що на 70,7%, або на 6 млрд. 283 млн. грн. більше, ніж у 2010 році.

Про це повідомляється у прес-релізі СКМ, опублікованому на сайті компанії.

Згідно з прес-релізом, інвестиції у розвиток бізнесу і модернізацію підприємств холдингів Метінвест і ДПЕК становили 9 млрд. 60 млн. грн. і 4 млрд. 440 млн. грн., відповідно (без урахування M&A). Обсяг інвестицій у розвиток непромислових напрямів Групи СКМ становив 1 млрд. 670 млн. грн (без урахування M&A).

Загальний обсяг інвестицій Групи СКМ у реалізацію програм, направлених на охорону навколишнього середовища, охорону праці і розвиток регіонів присутності, перевищив 5 млрд. грн. Зокрема, інвестиції в охорону навколишнього середовища і соціальні програми для регіонів присутності становили близько 2 млрд. 990 млн. грн. (2 млрд. 284 млн. грн. у 2010 році), а інвестиції в охорону праці і промислову безпеку в 2011 році зросли, практично, удвічі - до 1 млрд. 400 млн. грн. (797 млн. 600 тис. грн. у 2010 році).

«Інвестування у розвиток підприємств і соціальної сфери залишається нашим незмінним фокусом. У 2011 році ми на 70% наростили загальний розмір інвестицій у модернізацію, охорону навколишнього середовища, соціальні програми для регіонів присутності, охорону праці і промислову безпеку. Ми розраховуємо, що ринкова кон`юнктура у 2012 році дозволить зберегти позитивну динаміку в нашій інвестиційній діяльності», – цитує прес-служба СКМ слова генерального директора компанії Олега ПОПОВА.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, управляюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована у трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДПЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобування глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест» й інші.