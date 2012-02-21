ФРУ створить інформаційну систему взаємодії підприємств для скорочення імпорту - Фірташ

Федерація роботодавців України створить інформаційну систему взаємодії українських підприємств, яка дозволить посилити коопераційні зв‘язки всередині країни та скоротити імпорт. Про це заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ під час засідання Ради Федерації у понеділок, повідомили УНІАН у прес-службі ФРУ.

«Ми повинні створити реєстр українських компаній та мати повне розуміння, що виробляють не тільки великі, а й малі підприємства. Часто їх пропозиції більш вигідні, ніж пропозиції імпортерів», – сказав Д.ФІРТАШ.

За словами голови Федерації роботодавців, співпраця великих та малих підприємств дозволить посилити позиції українських виробників на внутрішньому ринку. «Я готовий відвідати кожну область, щоб обговорити проблеми великого та малого бізнесу, сприяти розвитку співпраці між ними», – сказав Д.ФІРТАШ.

Голова Федерації роботодавців заявив, що розвиток української промисловості гальмується відсутністю стратегічного планування. «Сьогодні в країні немає достатнього розуміння, як повинна розвиватись українська промисловість, якою вона повинна бути через рік, п‘ять чи десять років, щоб забезпечити економічне зростання України», – сказав Д.ФІРТАШ. «Федерація розпочала роботу над Програмою промислового розвитку України, розрахованою на п‘ять років. Роботодавці, український бізнес визначать пріоритетні галузі, які забезпечать конкурентоспроможність України, і ми розраховуємо на системну співпрацю з державою у цьому питанні», – додав голова Федерації.

За словами Д.ФІРТАША, програма повинна переглядатись кожні п‘ять років та має враховувати світові тренди в економіці. В залежності від попиту на глобальних ринках роботодавці визначатимуть ті пріоритетні галузі, які дадуть Україні найбільші доходи.

«Довгострокове планування розвитку промисловості здійснюють всі провідні країни світу. Україна повинна перейняти цей досвід», – відзначив голова Федерації роботодавців України.