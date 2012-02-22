Азаров пропонує заборонити держзакупівлю імпортних виробів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне на певний час ввести заборону на закупівлю імпортних виробів за бюджетні кошти, якщо є вітчизняні аналоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«І взагалі, на певний період нам необхідно дотримуватися правила, що за бюджетні кошти не можна закуповувати імпортні вироби, якщо є вітчизняні аналоги, або ж замовлення можна розмістити на вітчизняному виробництві. Кожна копійка платника податків має працювати, насамперед, на вітчизняного виробника», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим він доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі максимально використовувати можливості закону про державні закупівлі для підтримки вітчизняного виробництва.

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