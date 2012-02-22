Росія лякає українських виробників труднощами з поставками на ринок ЄЕП

Москва. До 2015-2016 року в українських виробників можуть виникнути труднощі з поставками своєї продукції на ринок Єдиного економічного простору (ЄЕП) Росії, Білорусі та Казахстану після завершення затвердження всіх технічних регламентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході міжнародного медіа-форуму «Четверта влада» сказав заступник директора 1-го Департаменту країн СНД МЗС Росії Дмитро ПОЛЯНСЬКИЙ.

«За низкою положень технічні регламенти, що розробляються в Митному союзі й ЄврАзЕС, суттєво відрізняються від європейських технічних регламентів. На якомусь етапі наші братні українські підприємства не зможуть експортувати свою продукцію на ринок країн - членів Митного союзу», - сказав Д.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Зокрема, він пояснив, що ЄС вимагає від України, щоб українські виробники поступово переймали європейські технічні регламенти.

За його словами, до 2015-2016 року планується завершити процес ухвалення всіх техрегламентів у Митному союзі.

Д.ПОЛЯНСЬКИЙ повідомив, що окрім цього, українським підприємцям буде необхідно проходити додаткові реєстраційні процедури, платити більше податків і стикатися з великою паперовою тяганиною.

Він зазначив, що в лютому набув чинності перший техрегламент МС про безпеку піротехнічної продукції, що призведе до того, що деякі українські підприємства зможуть продавати свою продукцію до ЄС, але не зможуть поставляти її до Казахстану, Росії та Білорусі.

«Це не політика, це чиста економіка, і за ухваленням технічних регламентів у Митному союзі потрібно дуже уважно стежити», - сказав він.

На його думку, українським чиновникам дуже важливо розуміти, що вибір у бік тісної кооперації зі Сходом не виключає того, що Україна може продовжувати курс на європейську інтеграцію.

«Це не означає, що якщо Україна вступить до Митного союзу, вона може включитися в Європейський союз. Це дійсно не так, можна стати членом лише одного митного союзу, але Україна рухатиметься в бік Європейського союзу разом з іншими членами Митного союзу», - сказав він.

На думку Д.ПОЛЯНСЬКОГО, в такому разі Україна підійде до цього з абсолютно іншими стартовими позиціями й не «буде себе відчувати країною, яку тримають у передбаннику».

При цьому він підкреслив, що це питання суверенної влади України.

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