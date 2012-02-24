Рівень виконання рішень органів СНД державами-учасницями залишається низьким - постпред України

Мінськ. Рівень виконання ухвалених рішень чинних статутних органів СНД деякими державами-учасницями залишається доволі низьким. Таку думку в ексклюзивному інтерв`ю кореспондентові УНІАН висловив постійний повноважний представник України при координаційних інститутах СНД Іван БУНЕЧКО (На сайті УНІАН-Економіка читайте повний текст інтерв`ю І.Бунечка «СНД: Зруйнувати не можна реформувати»)

«На сьогоднішній день залишається слабкою ланкою рівень виконання ухвалених рішень чинних статутних органів СНД деякими державами-учасницями. Досягнуті домовленості нерідко виконуються лише доти, доки зацікавленим сторонам це вигідно, одержавши при цьому економічні преференції і політичні дивіденди», - відзначив І.БУНЕЧКО.

Постпред з жалем констатував, що дії деяких керівників держав-учасниць направлені на заборону інтеграції СНД.

«Це перш за все бажання політичних лідерів нині незалежних держав (немало з них були свого часу також керівниками радянських республік – Ред.) максимізувати свою вигоду від участі в СНД, використовувати на власну користь суперечності між окремими країнами СНД та іншими великими гравцями (ЄС, США, Китай), а також мінімізувати політичне домінування у Співдружності низки держав», - наголосив І.БУНЕЧКО.

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