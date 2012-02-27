Херсонський машзавод відновив виробництво

Сьогодні, після майже 3-місячної перерви відновило виробництво ТОВ «НВП «Херсонський машинобудівний завод».

Як повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор підприємства Віктор СЛОБОДЯНЮК, ще минулого тижня почали працювати співробітники інженерних служб, які займалися підготовкою запуску виробництва, а тепер до них приєднався весь трудовий колектив заводу. Всього у виробничих процесах задіяно 670 осіб.

За словами В.СЛОБОДЯНЮКА, у портфелі замовлень ХМЗ - виробництво 20 комбайнів «Скіф» для сільгосппідприємств Вінницької, Волинської та Полтавської областей.

Гендиректор вважає, що підприємство завантажене виробництвом як мінімум до грудня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, з 5 грудня 2011 виробничий процес на ХМЗ був зупинений і всі працівники підприємства офіційно відправлені в оплачувані відпустки.

Довідка УНІАН. ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" було створено на базі виробничих потужностей ВАТ "Херсонські комбайни" в 2006 році.

Після мирової угоди всі активи ХМЗ перейшли до ТОВ «НВП« Херсонський машинобудівний завод », який входить в структуру ТОВ" НПП "БілоцерковМАЗ" (Біла Церква).

Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Підприємство було єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів "Славутич". З 2012 року підприємство повністю перейшло на випуск комбайнів нового покоління «Скіф».