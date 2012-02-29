Уряд звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн МС

Уряд України звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн Митного союзу (МС).

Про це йдеться в листі урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ і країнами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об`єднаннями Валерія МУНТІЯНА на адресу заступника міністра закордонних справ Республіки Білорусь Олександра ГУРЬЯНОВА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У листі, зокрема, йдеться, що після введення Комісією МС у червні 2011 року антидемпінгових мит на імпорт українських труб у результаті переговорів із країнами - членами МС була досягнута домовленість про прискорене (три місяці) проведення перегляду спецзахисного заходу з метою заміни мита на країнові квоти.

Зокрема, передбачалося, що квоти буде введено до кінця 2011 року, і вони будуть розраховані на максимально тривалому періоді (2004-2010 роки), що дозволяє мінімізувати негативний вплив кризи і зміну структури поставок неіржавіючих труб до РФ від введення мит.

У листі також зазначається, що з урахуванням цієї домовленості Українська сторона не підтримала навесні 2011 року ініціативу українських виробників про проведення антидискримінаційного розслідування щодо неналежного розповсюдження спецзахисного заходу на територію Білорусі та Казахстану.

Проте, йдеться в листі, «незважаючи на те, що з моменту розповсюдження заходу минуло більш як півроку, Мінпромторг РФ завершив проведення перегляду заходу 29 грудня 2011 року, станом на кінець лютого 2012 року продовжує діяти спецзахисне мито, що продовжує штучно витісняти українські труби з ринку Митного союзу на користь, в першу чергу, продукції з Китаю».

«У такій ситуації дії білоруської сторони, що вимагає для розрахунку квоти іншого періоду, ніж узгоджений раніше і який міститься у звіті Мінпромторгу, призводять лише до: повного блокування заміни мита на квоту, оскільки законодавство МС не дозволяє використовувати різні періоди для розрахунку квоти для різних країн, а Російська сторона не погодиться розраховувати квоту на основі періоду 2008-2010 рр., що автоматично спричинить збільшення квоти на постачання труб до Російської Федерації з Китаю майже на 5 тис.; можливого зниження квоти України в МС більш ніж на 800 тонн (у разі розрахунку на основі періоду 2008-2010 рр.).

Блокування білоруською стороною введення квоти, наголошується в документі, вже призвело до зупинки поставок українських неіржавіючих труб до Білорусі та Казахстану. Так, у другому півріччі 2011 року після розповсюдження мита, поставки українських труб до РБ зменшилися в 50 разів і становили трохи більш як 2 тонни проти 200-250 тонн середньорічних обсягів. З 1 січня 2012 року українські виробники повністю припинили постачання неіржавіючих труб до Білорусі та Казахстану. Через те, що вже більш як півроку практично припинено постачання українських неіржавіючих труб до РБ і РК, стрімко скорочується частка української продукції на російському ринку, що завдає прямої шкоди як українським виробникам, так і їхнім білоруським, казахстанським і російським споживачам.

При цьому, розмір мита не дозволяє українським виробникам труб відновити постачання до заміни мита на квоту.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 р. Комісія Митного союзу ухвалила рішення про введення до 18 листопада 2015 року антидемпінгових мит на деякі види сталевих труб, які ввозяться з України. Зокрема, на обсадні труби мито становитиме 18,9% від митної вартості.