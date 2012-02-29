«Богдан» у квітні почне серійний випуск приміських автобусів малого класу

Корпорація "Богдан", один із найбільших виробників транспортних засобів в Україні, в квітні 2012 року планує розширити виробничу лінійку автобусів малого класу, почавши серійне виробництво автобусів серії А202 (модифікація "передмістя").

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації.

У повідомленні наголошується, що у даний час тривають кваліфікаційні випробування цього автобуса.

Рівень попиту на приміські автобуси малого класу в Україні в 2012 році маркетологи компанії оцінюють у 800-900 од., проте потреба в них у декілька разів вища.

Для стимулювання продажів за допомогою фінансових інструментів корпорація веде переговори з банками і лізинговими компаніями. На сьогоднішній день ці переговори перебувають на фінальній стадії.

Після закінчення кваліфікаційних випробувань планується розпочати сертифікацію цих автобусів у Росії.

Корпорація зможе випускати до 1 тис. таких автобусів на рік.

Усі автобуси малого класу А201 ("місто") і А202 ("передмістя"), які випускає корпорація, оснащені двигунами євростандарту Євро-3 і Євро-4.

У числі конкурентних переваг, крім зменшеної витрати пального за рахунок двигуна меншого об`єму при ідентичній потужності, також наявність розгалуженої мережі СТО, наявність запасних частин при відносно доступній ціні, збільшені у порівнянні з конкурентами пасажиромісткість і об`єм багажних відсіків, підвищена безпека перевезень за рахунок застосування задньої пневматичної підвіски.

Як повідомлялося, виробництво автобусів малого класу на агрегатній базі Hyundai (у модифікації "місто") корпорація "Богдан" почала у кінці 2011 року, з лютого цього року почала їх експорт до Росії.

Таким чином, корпорація повернулася в сегмент автобусів малого класу, в якому не була представлена після виведення з її структури АТ "Черкаський автобус".

Автобуси і тролейбуси корпорація виготовляє на потужностях АК "Богдан Моторс" у Луцьку.