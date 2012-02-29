Українські виробники труб вимагають заходів щодо Білорусі

Українські виробники неіржавіючих труб вимагають від уряду застосування заходів у відповідь щодо Білорусі за блокування імпорту їхньої продукції до країн Митного союзу (МС).

Про це йдеться в листі урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ і країнами учасницями СНД, ЄврАзЕС ат іншими регіональними об`єднаннями на адресу заступника міністра закордонних справ РБ Олександра ГУРЬЯНОВА, копія якого є в розпорядженні УНІАН.

«Українські виробники неіржавіючих труб звернулися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням розглянути питання початку розслідування недружніх дій білоруської сторони стосовно виробників неіржавіючих труб з України з подальшим введенням заходів у відповідь», - говориться в документі.

Для того щоб розблоковувати постачання українських труб білоруським і казахстанським виробникам і, відповідно, уникнути необхідності початку антидискримінаційного розслідування, українська сторона пропонує ухвалити рішення про заміну антидемпінгових мит на труби квотами на їх постачання на найближчому засіданні Євразійської економічної комісії.

Білорусі, зокрема, пропонується погодитися на період розрахунку квоти на основі періоду 2004-2010 рр. Потім, за ініціативою білоруської або української сторони, може бути розглянуте питання про лібералізацію встановленої квоти.

«Враховуючи, що нормативно-правовою базою МС не передбачена обов`язковість єдиного для всіх країн розміру лібералізації квоти, білоруська сторона за підтримки зацікавлених країн-постачальників, з урахуванням відсутності національного виробництва такого товару може збільшити квоту на більший розмір, ніж РФ чи РК. З урахуванням того, що такий перегляд може бути проведено за 2-З місяця, вже влітку поточного року білоруська сторона може одержати бажаний обсяг квоти», - говориться в листі.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн Митного союзу (МС). Про це йдеться в листі урядового уповноваженого з питань співпраці з РФ і країнами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об`єднаннями Валерія МУНТІЯНА на адресу заступника міністра закордонних справ Республіки Білорусь Олександра ГУРЬЯНОВА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.