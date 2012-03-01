З 1 березня змінилися правила ввезення до Угорщини пального та інших підакцизних товарів

Із 1 березня змінилися митні правила ввезення до Угорщини пального та інших товарів акцизної групи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Чопської митниці Вікторія СЕНГЕТОВСЬКА.

За її словами, про нові правила ввезення товарів підакцизної групи на територію Угорщини повідомив директор Південно-Альфельдського регіонального директорату податкової та митної адміністрації Угорщини Мезо ГАБОР під час зустрічі з начальником Чопської митниці Олександром ПОХИЛЬКОМ .

Зокрема, М.ГАБОР розповів про особливості сплати акцизного податку на пальне, яке перевозиться громадянами як особистий багаж. Відповідно до угорського законодавства, зокрема положеннями ст. 4 закони LXVIII від 2008 року «Про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на товари, які ввозяться громадянами як особистий багаж», ввізне пальне може бути звільнене від сплати, якщо в момент ввезення виконуються декілька умов.

Перша умова: якщо ввезення носить виключно випадковий, нерегулярний характер. Тобто не більше одного разу на тиждень. Друга умова: пальне ввозиться для особистого користування (це така кількість пального, яку приватна особа ввозить для власних цілей у стандартному баку автомобіля для використання в поїздці, а також пальне, що зберігається в каністрі, об`єм якої не перевищує 10 літрів. Третя: ні характеристика, ні кількість пального не вказують на ввезення в комерційному обсязі (пальне служить виключно для особистого сімейного використання й ввезення його не перевищує один раз на тиждень).

Під час зустрічі начальник прикордонного представництва в м. Загонь Саболч-Сатмар-Берег дирекції митно-фінансової служби Угорщини Ігнац БЕЙЛЕТКІ пояснив, чим обумовлені такі жорсткі й чіткі норми на кордоні.

Так, за словами І.БЕЙЛЕТКІ, угорські митники протягом останніх 10 тижнів проводили аналіз перетину українсько-угорського кордону. В результаті було встановлено, що 3 тисячі автомобілів із 70 тисяч перетинали кордон дуже часто. Угорці зафіксували годинні параметри повернення цих машин у зворотному напрямку (через 30 хв.) і ту кількість пального, що ввозилося на їхню територію, і реальне його використання. «За нашими підрахунками, лише близько 3 тисяч машин завдали Угорщині збитків за ненарахування акцизного збору на пальне на 2-3 млрд. форинтів, а тютюнових виробів – 18-20 млрд. форинтів», - додав начальник представництва.