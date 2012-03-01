На ринку полімерів ціни б’ють рекорди

До початку березня стало остаточно зрозуміло, що тренд зниження цін на полімери, який розпочався в травні минулого року і протримався до грудня, закінчився. У березні 2012 року в Європі ціни на мономери найпопулярніших полімерів - етилен і пропилен, знову підскочили. Аналітики очікують повторення минулого року, повідомляє «Хімпром». На думку аналітиків Маркет Репорт, поточний рік нагадує минулий - високі ціни нафти викликали серйозне зростання цін мономерів і полімерів в Європі. Європейський ринок став привабливим для близькосхідних виробників, і вони, в умовах низького попиту на полімери в Азії, розгорнули свої експортні потоки в Європу, чим викликали в травні зниження цін, яке продовжилося аж до кінця року.

Тепер ситуація має всі шанси на повторення. Станом на початок березня, якщо за вартістю пропілену можна очікувати відносного спокою, то ціни на етилен впритул наближаються до рекордних.

За даними Міжнародного консалтингового агентства ICIS, європейський ринок етилену готовий досягти рекордної контрактної ціни в березні на фоні тиску високих витрат на сировину.

Зростаюча напруженість у відносинах між Іраном і Заходом накрутила ціни Brent до найвищого рівня з травня 2011 року. 23 лютого ціна Brent становила $123,75/бар.

Найвища контрактна ціна етилену була в травні 2011 року - 1230 євро за тонну. Джерела на ринку впевнені, що ціна в березні підвищиться більш ніж на 11евро в порівнянні з лютим і, таким чином, поб`є рекорд травня 2011 року. Переговори щодо березневих контрактних цін етилену відбувються, але поки дуже повільно.

Деякі учасники все ще не почали працювати, а інші не готові до переговорів.

В Європі березневі контрактні ціни пропілену збільшилися на 90 евро/т, ($122/т) і встановилися на рівні 1195 євро/т, повідомили в понеділок учасники ринку.

Виробник, який брав участь в угоді, розповів, що збільшення було необхідне для зміцнення маржі, яка ослабла протягом місяця через "хворобливе зростання цін нафти". Те ж джерело додало, що на ринку пропілену посилився дефіцит на тлі проблем виробництва і збільшення спотових цін пропілену полімерної чистоти.

Двоє покупців зазначили, що підвищення на 90 євро за тонну було "розумним компромісом" у порівнянні з тризначним підвищенням ціни, запланованим продавцями. За словами одного покупця, обмеження поставок також сприяло зростанню цін.