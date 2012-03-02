Україна скасувала квоту на імпорт автомобілів із Узбекистану

Кабінет міністрів України своєю постановою скасував введений з 15 листопада 2011 р. строком на три роки режим ліцензування і квоти на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан у розмірі трьох автомобілів на рік.

Відповідну постанову Кабміну (№147 від 22 лютого) обнародувано на урядовому порталі.

Нагадаємо, квотування автомобілів вводилося до 14 листопада 2014 року включно.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2012 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення про скасування вжитих Україною заходів у відповідь на дискримінаційні дії Республіки Узбекистан щодо законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України при реалізації легкових автомобілів українського походження на ринку Узбекистану.

Відмова від обмежувальних заходів пов`язана з врегулюванням в Узбекистані питань реалізації українських автомобілів.

Нагадаємо, 30 червня 2011 р. МКМТ встановила, що Узбекистан увів різні ставки акцизного збору для автомобілів походженням із Республіки Узбекистан, Російській Федерації та з третіх країн (зокрема України). При середній вартості легкового автомобіля на рівні 6,696 тис. дол. розмір акцизного збору для України становив 69,9% митної вартості, для Росії - 5% митної вартості, для Республіки Узбекистан - 29%.

Таким чином, розмір акцизного збору при імпорті автомобілів із України майже в 14 разів перевищував суму акцизного збору з російських автомобілів і в 2,4 разу перевищував суму акцизного збору з легкових автомобілів, вироблених в Узбекистані, що суперечить угоді про вільну торгівлю між двома країнами від 29 грудня 1994 р. Комісія рекомендувала Кабінету міністрів України вжити заходи у відповідь у вигляді встановлення квот на імпорт автомобілів із Узбекистану.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабміну ввести квоту на імпорт легкових автомобілів із Узбекистану з об`ємом двигуна до 2,2 л строком на три роки у розмірі трьох автомобілів на рік.

Після чого Кабінет міністрів України з 15 листопада 2011 р. строком на три роки ввів режим ліцензування і встановив квоти на імпорт легкових автомобілів походженням із Республіки Узбекистан у розмірі трьох автомобілів на рік. Квотування автомобілів вводилося до 14 листопада 2014 року включно.

До України з Узбекистану поставляються автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Nexia.