Уряд розробляє довгострокову програму розвитку лісового господарства України

Кабінет Міністрів України розробляє довгострокову програму розвитку лісового господарства та деревообробноїпромисловості.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді з протидії паводкам у Карпатському регіоні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Стосовно розвитку лісового господарства і деревообробної галузі та, зокрема, виробництва меблів, ми зараз розробляємо довгострокову програму і очікуємо на пропозиції від керівників областей Карпатського регіону. Ми повинні в комплексі всі ці питання розглянути і підготувати рішення для розвитку цієї галузі на найближчі 10 років», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він поінформував, що в найближчі кілька років значно збільшиться заготівля деревини, оскільки більшість лісів України висаджувалися після Великої Вітчизняної війни, тож лісові масиви потребують планової заміни.

У цьому контексті М.АЗАРОВ підкреслив, що необхідно максимально наситити внутрішній ринок продукцією деревообробної промисловості і меблями, експортувати ж готову продукцію, а не сировину.

Крім того, М.АЗАРОВ наголосив на необхідності розпочати виробництво власного сучасного та енергоефективного устаткування для деревообробної галузі, оскільки в Україні є ще пилорами, збудовані у 50-х роках минулого століття.

Також, за словами прем’єра, необхідно максимально використовувати відходи деревообробної промисловості для виробництва палива.