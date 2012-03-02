Фірташ: уряд почав зважати на бізнес

"В Україні з`явилася нова сильна позиція – це позиція бізнесу", - заявив Голова Федерації роботодавців України Дмитро ФІРТАШ сьогодні під час зустрічі з керівництвом Черкаської області і бізнес-спільнотою регіону.

«Сьогодні ми – Федерація роботодавців – говоримо нарівних з урядом. На нас почали зважати, наші пропозиції і вимоги вже мають серйозну вагу. Це означає, що в Україні з`явилася нова серйозна позиція – позиція бізнесу», – сказав Д.Фірташ.

«Уряд розуміє, що ситуація з інвестиційним кліматом в Україні йде не найкращим чином, і готовий її виправляти. Більше того, вони просять нас, ротободавців, активно включитися в роботу і давати наші пропозиції», - відзначив Д.Фірташ.

«Федерація стала єдиним майданчиком для бізнесу, який представляє і захищає його інтереси», - наголосив Д.Фірташ.

Довідка УНІАН.Федерація роботодавців України (ФРУ) об`єднує більш ніж 8,5 тисячі підприємств, на яких працює близько 5 млн. чоловік. Підприємства Федерації створюють понад 70% ВВП України. У листопаді 2011 року Федерація провела об`єднавчий з`їзд, на якому об`єднала в єдину структуру 22 організації роботодавців.