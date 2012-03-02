Білорусь порадиться з партнерами по МС щодо імпорту труб із України

Мінськ. Білоруська сторона обіцяє найближчим часом провести консультації з партнерами по Митному союзу і дійти спільного знаменника з питання імпорту неіржавіючих труб з України.

Про це заявив на зустрічі з послом України в Білорусі Віктором ТИХОНОВИМ заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУР’ЯНОВ, повідомив УНІАН перший секретар з економічних питань Посольства України в Білорусі Григорій МАРИНИЧ.

Г. МАРИНИЧ зазначив, що особлива увага під час зустрічі була приділена найважливішим питанням двосторонніх економічних відносин, у т.ч. візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Білорусі, який заплановано на 22-23 березня і питанням захисту інтересів українських виробників неіржавіючих труб на ринку Білорусі і МС.

«Білоруська сторона пообіцяла найближчим часом розглянути це питання і після консультацій з партнерами по МС дійти спільного знаменника в його вирішенні», - наголосив Р. МАРИНИЧ.

Він також зазначив, що зустріч відбулася з ініціативи білоруської сторони.

У свою чергу білоруська сторона висловила стурбованість у зв’язку із запровадженням відповідними українськими службами тимчасової заборони на імпорт до України білоруських товарів сільського господарства.

Як зазначив Р. МАРИНИЧ, під час обговорення цього питання Посол України в Білорусі В. ТИХОНОВ поінформував співрозмовників про причини запровадження Україною обмежувальних заходів і заявив про необхідність швидкого взаємовигідного вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн МС. Українські виробники неіржавіючих труб зажадали від уряду застосування у відповідь заходів щодо Білорусі за блокування імпорту їхньої продукції до країн МС.