Суд підтвердив правомірність спецрозслідування щодо імпорту легкових авто

29 лютого Окружний адміністративний суд м. Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Торговий дім «НІКО» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (третя особа – Асоціація українських автовиробників «УкрАвтоПром») про визнання їх дій протиправними і скасування рішення МКМТ від 30 червня 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

У повідомленні наголошується, що рішення адміністративного суду ще раз підтвердило, що спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів було розпочате лише в рамках чинного законодавства.

За даними Асоціації, раніше постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 січня 2012 р. було залишено без розгляду аналогічну позовну заяву Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) про скасування вищезгаданого рішення МКМТ.

Зокрема, суд відхилив доводи ТОВ «Торговий дім «НІКО» і ВААІД про те, що проведення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, незалежно від країни походження і експорту, призводить до порушення прав ТОВ «Торговий дім «НІКО».

«Безпідставні вимоги ВААІД, яка намагалася лобіювати штучні інтереси деяких учасників ринку всупереч інтересам держави, не витримали критики впродовж судових засідань», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «УкрАвтоПром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, незалежно від країни походження і експорту, з об`ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

«УкрАвтоПром» просив Комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об`ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об`ємом 1500-2200 куб. см.

Комісія встановила, що в період 2008-2010 рр. на фоні скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТЗЕД 8703 22 10 00 і 8703 23 19 10, спостерігалося значне зростання їх імпорту відносно обсягів виробництва і споживання подібного товару в країні.

За цей період, зокрема, частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16 процентних пунктів, а по виробництву - на 33 п.п. Аналогічні тенденції спостерігаються і в 2011 році.

У ВААІД вважають, що імпорт у цей період не завдавав шкоди автовиробникам в Україні, а їх фінансові показники, незважаючи на економічну кризу, були позитивними.

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