Пожежу на Крюківському вагонобудівному заводі локалізовано. Гасіння триває

Пожежу на Крюківському вагонобудівному заводі локалізовано.

Про це УНІАН повідомили в Полтавському обласному управлінні МНС.

За їхніми даними, ліквідація пожежі триває. До гасіння залучено 11 одиниць основної та спеціальної техніки і 40 чоловік особового складу Територіального управління МНС у Полтавській області. Через сильне задимлення рятувальники працюють в апаратах для захисту органів дихання.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня об 11.52 на пункт зв`язку Кременчуцького районного відділу МНС надйшло повідомлення про пожежу в ремонтно-будівельному цеху будівельної частини ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у м. Кременчук.

Площа цеху становить 240 кв. м. Там зберігається близько 120 куб. м дощок і руберойду.