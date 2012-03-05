Суд задовольнив позов про стягнення з «Інтерпайп НТЗ» 570,5 млн. грн. боргу за газ

Господарський суд Дніпропетровської області 1 березня 2012 р. задовольнив позов прокурора міста Дніпропетровська про стягнення з ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» заборгованості за спожитий природний газ у розмірі 570 567 326,89 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Прокурор Дніпропетровська В’ячеслав БИКОВ звернувся з відповідним позовом до суду 14 лютого 2012 р. на користь держави в особі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірньої компанія "Газ України" Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», - повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" – велика міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайпу" поставляється у більш ніж 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході.

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