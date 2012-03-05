Чистий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2011 році зріс до 2,1 млрд. грн.

Чистий прибуток ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) за підсумками 2011 року становив 2 млрд. 143 млн. грн., що на 934 млн. грн. (на 77%) більше, ніж за підсумками 2010 року.

Про це повідомляється у звіті АМКР про фінансову діяльність підприємства, опублікованому на сайті НКЦПФР.

Згідно зі звітом, нерозподілений прибуток меткомбінату збільшився до 8 млрд. 693 млн. грн. Сумарна дебіторська заборгованість перед АМКР становила за підсумками 2011 року 6 млрд. 965 млн. грн. (на 1 млрд. 627 млн., або на 30% більше, ніж за 2010 рік), кредиторська заборгованість підприємства за звітний період знизилася на 861 млн. грн. (на 18%) - до 3 млрд. 785 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше ніж 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і більш як 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

За підсумками 2011 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) випустило 4 млн. 937 тис. тонн металопрокату, що на 470 тис. тонн (на 8,6%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавка сталі становила 5 млн. 702 тис. тонн, що на 431 тис. тонн (на 7%) менше, ніж за 2010 рік. Виплавка чавуну на меткомбінаті скоротилася на 426 тис. тонн (на 8%) і становила 4 млн. 893 тис. тонн.

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