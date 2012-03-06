Ціни виробників промпродукції у лютому зросли на 0,8%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в лютому порівняно з січнем 2012 року становило 0,8%, проти лютого 2011 року - зростання 7,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, ціни на продукцію видобувної промисловості у лютому підвищилися на 2,1%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин зростання цін становило 3,6%, при цьому у видобутку, збагаченні і агломерації кам`яного вугілля продукція подорожчала на 4,5%, на нафтовидобувних підприємствах - на 3,6%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,6%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,4%. Найбільше зростання цін (на 1,9-0,4%) спостерігалося у виробництві продуктів нафтопереробки, машин, іншої неметалевої мінеральної продукції, у целюлозно-паперовому виробництві; видавничій діяльності, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів.

Водночас у виробництві коксу, а також у виробництві транспортних засобів і обладнання ціни знизилися на 2,5% і 0,3% відповідно.

У виробництві харчових продуктів, напоїв ціни зросли на 0,6%, у т.ч. у виробництві чаю і кави - на 2,2%, круп`яних виробів - на 1,4%, рибних і м`ясних продуктів - на 0,9% і 0,7% відповідно. При цьому відбулося зниження цін на продукцію у виробництві тютюнових виробів на 4,0%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води тарифи зросли на 1,6% за рахунок подорожчання електроенергії на 1,8%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зниження цін промвиробників у січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року становило 0,8%, проти січня 2011 року - зростання 11,8%.

В Україні ціни виробників промпродукції у 2011 році зросли на 14,2%.

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