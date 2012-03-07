«Укроборонпром» утилізуватиме боєприпаси Чорноморського флоту РФ

Державний концерн «Укроборонпром» утилізуватиме боєприпаси Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі «Укроборонпрому», відповідну домовленість було досягнуто під час зустрічі міністра оборони України Дмитра САЛАМАТІНА і міністра оборони Російської Федерації Анатолія СЕРДЮКОВА, що відбулася в Севастополі 27 лютого.

28 лютого між українським ДК «Укроборонпром» і російським ВАТ «Рособоронсервіс» було підписано договір, згідно з яким українська сторона виконає роботи з утилізації боєприпасів ЧФ РФ на суму 235 мільйонів рублів.

«Підписаним договором Україна звільняє свою територію від боєприпасів, зберігання яких несе потенційну небезпеку як розташованим поблизу складів об`єктам, так і мирному населенню, а також навколишньому середовищу. Безумовно, це рішення йде на користь Україні», - наводить прес-служба «Укроборонпрому» слова міністра оборони України Д.САЛАМАТІНА.