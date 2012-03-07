Україна продовжила на два місяці спецрозслідування щодо імпорту автомобілів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) продовжила на 60 днів спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження і експорту.

Про це сказано в повідомленні МКМТ, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з повідомленням, МКМТ розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення спецрозслідування.

За підсумками розгляду, відповідно до статті 8 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», комісія прийняла рішення про збільшення терміну проведення розслідування на 60 днів.

Нагадаємо, згідно із законодавством, термін розслідування становить 270 днів, але може бути продовжений до 330 днів.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження і експорту з об`ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

«Укравтопром» просив Комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об`ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об`ємом 1500-2200 куб. см.

Комісія встановила, що в період 2008-2010 рр. на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТВЕД 8703 22 10 00 і 8703 23 19 10, спостерігалося значне зростання їх імпорту відносно обсягів виробництва і споживання такого товару в країні.

За цей період, зокрема, частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16 процентних пунктів, а з виробництва - на 33 п.п. Аналогічні тенденції спостерігалися і в 2011 році.

У Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) вважають, що імпорт у вказаний період не завдавав шкоди автовиробникам в Україні, а їхні фінансові показники, незважаючи на економічну кризу, були позитивними.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Суд підтвердив правомірність спецрозслідування щодо імпорту легкових авто