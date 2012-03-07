Госпсуд Миколаївської області порушив справу про банкрутство ЧСЗ

Господарський суд Миколаївської області порушив справу про банкрутство ВАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ, м. Миколаїв).

Про це сказано в повідомленні суду, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з повідомленням, розпорядником майна призначений Ігор ДИКИЙ.

Претензії кредиторів приймаються протягом тридцяти днів з дня публікації оголошення.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році ЧСЗ збільшив чистий прибуток на 43,3%, в порівнянні з 2010 роком, - до 1,235 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (м. Миколаїв) - одна з найбільших верфей України, спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові казани, механізми і суднове устаткування.

90,2512% акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» належить ВАТ «Херсонський суднобудівний завод».