Найближчим часом Росія направить Україні проект угоди про оренду полігону НИТКА

Москва. Найближчим часом Росія направить Україні проект угоди про оренду розташованого в Криму полігону НИТКА (наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявив журналістам за підсумками переговорів з міністром оборони України Дмитром САЛАМАТІНИМ.

«У ході зустрічі ми розглянули можливість навчання російських льотчиків на злітно-посадочній системі НИТКА. Нами розроблено проект угоди щодо передачі полігону в оренду Росії. Найближчим часом він буде направлений українській стороні», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

Крім того, він повідомив, що завершується організація виробництва нового військово-транспортного літака Ан-70. За його словами, на 2012 рік заплановано проведення спільних українсько-російських випробувань цього літака.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляв, що полігон НИТКА не представляє значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ані авіаносців, ані, відповідно, палубної авіації.

*** НИТКА - спеціальний наземний учбово-тренувальний комплекс, що імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець.