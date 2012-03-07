Ремонтувати кораблі Чорноморського флоту будуть українські заводи?

Москва. Міністри оборони України і Росії обговорили можливість ремонту кораблів Чорноморського флоту РФ на українських заводах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ сказав журналістам за підсумками переговорів зі своїм українським колегою Дмитром САЛАМАТІНИМ у Москві.

«Обговорювалося питання про завантаження заводів ВПК України російськими замовленнями. Зокрема, опрацьовується можливість ремонту і модернізації кораблів ЧФ на українських судоремонтних підприємствах», - сказав А.СЕРДЮКОВ.

Він підкреслив, що велике значення сторони приділяють вирішенню питань перебування Чорноморського флоту РФ в Україні.

За словами А.СЕРДЮКОВА, готується проект угоди про підтримку кількісних рівнів озброєнь, військової техніки і корабельного складу ЧФ РФ.