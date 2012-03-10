Україна відновила статус учасника Кіотського протоколу

Україна відновила свою повноцінну участь у механізмах Кіотського протоколу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, таке рішення було прийнято 9 березня у Бонні на 19-му засіданні Спеціального підрозділу Секретаріату ООН.

Це означає, що Україна відновила участь у міжнародній торгівлі викидами і може використовувати механізми спільного впровадження за національною процедурою у повній мірі.

Україна представила чітку вертикаль взаємодії між урядовими органами, агентствами і науково-дослідними установами. Питання функціонування Національної системи обліку парникових газів перебуває під особистим контролем Президента та уряду України. Міністерство екології та природних ресурсів спільно з Державним агентством екологічних інвестицій доклали усіх зусиль, аби покращити Національну систему обліку парникових газів і забезпечити відповідність України вимогам Рамкової Конвенції ООН про зміни клімату та Кіотському протоколу, йдеться у повідомленні.

Як відомо, 7 грудня 2011 року Україна подала План дій щодо виконання рекомендацій Групи експертів з розгляду відповідності вимогам Кіотського протоколу.

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