Україна планує продати Іспанії додаткові квоти на викид парникових газів

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестицій) веде переговори з Міністерством навколишнього середовища, сільського господарства і морських справ Іспанії про збільшення продажу Україною одиниць скорочення викидів (ОСВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології і навколишнього середовища України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ журналістам на прес-конференції.

«У нас є попередні домовленості з Іспанією про збільшення обсягів купівлі», - сказав міністр.

Він повідомив, що переговори з цього питання планується завершити у середині квітня.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ також відзначив, що Україна продовжує переговори зі Світовим банком про реалізацію вуглецевих квот. У зв'язку з цим він уточнив, що на момент відновлення Україною статусу учасника Кіотського протоколу Мінекології має в своєму розпорядженні квоти в обсягу близько 2 млрд. ОСВ.

При цьому, зазначив міністр, на рівні керівництва країни перед міністерством і Держекоінвестіцій після відновлення статусу поставлено завдання максимальної монетизації квот, які має в своєму розпорядженні в даний час країна.

«Наше завдання – якомога більше монетизувати це питання», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, кошти в обсягу 30 млн. євро, залучені раніше за договором з Іспанією за реалізацію квот, в даний час планується спрямувати на реалізацію проектів у сфері вітроенергетики, а також водоочищення.

При цьому міністр відзначив, що вітроенергетичний проект планується реалізовувати на базі одного з держпідприємств, що входять в структуру держагентства з водного господарства.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила свою повноцінну участь в механізмах Кіотського протоколу. Таке рішення було ухвалене 9 березня в Бонні на 19-му засіданні Спеціального підрозділу Секретаріату ООН.

Це означає, що Україна відновила участь в міжнародній торгівлі викидами і може використовувати механізми спільного впровадження за національною процедурою повною мірою.

Нагадаємо, 7 грудня 2011 року Україна подала План дій щодо виконання рекомендацій Групи експертів з розгляду відповідності вимогам Кіотського протоколу.

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