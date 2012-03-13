Білорусь назвала ініціатора блокування імпорту труб з України

Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє, що Білорусь не була ініціатором блокування імпорту неіржавіючих труб із України.

Про це заявив на прес-конференції заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр ГУР'ЯНОВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Республіці Білорусь.

Він підкреслив, що Білорусь не приймає тверджень про блокування імпорту неіржавіючих труб із України.

«Немає поняття – позиція Білорусі. Є позиція країн Митного союзу. Не Білорусь щось блокує. Позиція щодо неіржавіючих труб не була позицією Білорусі, а позицією РФ, яка була націлена на заборону недобросовісної цінової конкуренції», - сказав О.ГУР'ЯНОВ.

Він зазначив, що це питання вирішувалося трійкою країн, і «головну скрипку» грала не Білорусь.

«Заяви про те, що Білорусь блокує в якомусь вигляді торгівлю не лише неприйнятні, але й некоректні. Узгоджені з українською стороною підходи наразі узгоджуються в МС», - підкреслив заступник міністра закордонних справ Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звинувачує Білорусь у блокуванні імпорту українських труб до країн Митного союзу (МС). Зокрема, про це йдеться в листі урядового уповноваженого з питань співробітництва з РФ і країнами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерія МУНТІЯНА на адресу заступника міністра закордонних справ Республіки Білорусь О.ГУР'ЯНОВА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.