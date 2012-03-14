Вперше ЄС, США і Японія подали спільний позов до СОТ. Вимоги пред'явлено Китаю

Евросоюз і Японія приєдналися до США і подали позов проти Китаю до Світової організації торгівлі (СОТ) через скорочення експорту рідкоземельних металів.

«Обмеження Китаю на рідкоземельні метали та інші продукти порушують правила торгівлі і повинні бути скасовані. Ці кроки утискають права виробників і споживачів в Євросоюзі і по всьому світу », - заявив єврокомісар з торгівлі Карел де Гюхт.

На Китай припадає 97% світового видобутку рідкоземельних металів, які необхідні для виробництва радіоелектроніки, оптики, мобільних телефонів і комп'ютерів.

Це перший випадок, коли Євросоюз, США і Японія подали спільний позов до СОТ. Участь Японії в даному розгляді викликано тим, що вона є найбільшим споживачем рідкоземельних металів.

Пекін заявляє, що квоти на експорт введено для того, щоб зменшити шкоду навколишньому середовищу і не допустити вичерпання ресурсів. Найбільші економіки в свою чергу заявляють, що введення заборони на експорт призведе до різкого стрибка цін, передає Reuters.