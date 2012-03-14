Промвиробництво у Європі в січні зросло на 0,2%

Брюссель. У січні 2012 року промислове виробництво в країнах зони євро і в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) зросло на 0,2%, порівняно з груднем 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з січнем 2011 року, у січні 2012 року промислове виробництво знизилося на 1,2% у зоні євро і на 1,0% - в ЄС-27.

У січні 2012 року, проти грудня 2011 року, виробництво в енергетичному секторі зросло на 1,4% у зоні євро і на 0,1% - в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів зросло на 0,2% в обох зонах, товарів нетривалого користування - скоротилося на 0,7% у зоні євро і на 0,3% - в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого користування зросло на 0,1% в єврозоні і не змінилося в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 0,7% в євро зоні і на 0,8% - в ЄС-27.

У січні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва, порівняно з груднем, зареєстровано у Словаччині (6,1%), Литві (3,6%) і на Мальті (3,3%).

Найбільше зниження - у Фінляндії (-5,1%) та Італії (-2,5%).

У січні 2012 року проти січня 2011 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 6,2% в єврозоні і на 7,7% - в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів знизилося на 1,3% у зоні євро і на 0,9% - в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів нетривалого користування зменшилося на 1,8% у зоні євро і на 0,7% - в ЄС-27, виробництво у сфері товарів тривалого користування знизилося на 2,2% в єврозоні і на 1,5% - в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 3,1% в єврозоні і на 3,3% в ЄС-27.

У січні 2012 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше зросло порівняно з січнем 2011 р. у Польщі (9,1%), Латвії (8,2%) і Словаччині (7,0%).

Найбільше зниження – в Люксембурзі (-10,4%), Фінляндії (-6,0%), Греції (-5,2%) та Італії (-5,0%).

У грудні 2011 року, за уточненими даними, промислове виробництво зменшилося на 1,1% у зоні євро і на 0,8% в ЄС-27, порівняно з листопадом-2011.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.

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