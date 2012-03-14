Запорізький феросплавний завод може бути повністю зупинено у квітні – голова правління

ВАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) може бути повністю зупинено в квітні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова правління ЗЗФ Павло КРАВЧЕНКО.

За його словами, підвищення цін на електроенергію з 1 березня цього року призвело до того, що сьогодні підприємство працює практично в збиток.

«У березні ми змогли продовжити роботу тільки тому, що після підвищення ціни на електроенергію змогли домовитися із споживачами про адекватне підвищення ціни на нашу продукцію. Якщо в квітні НКРЕ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики – УНІАН) знову підвищить ціну на електроенергію, а ситуація на ринку феросплавів не дозволятиме підвищити нам ціни на свою продукцію, завод буде вимушений зупинитися», - наголосив П.КРАВЧЕНКО.

При цьому він відзначив, що на питання, адресоване підприємством до НКРЕ, чи підвищуватиметься ціна на електроенергію в квітні цього року, відповіді одержано не було.

Разом з тим голова правління ЗЗФ уточнив, що у разі збереження нинішніх цін на електроенергію завод планує виробити близько 220 тис. тонн феросплавів упродовж цього року, що близько до рівня виробництва 2011 року. «Але досягти цих обсягів виробництва ми зможемо лише в тому разі, якщо буде запущено четвертий цех ЗЗФ, який сьогодні простоює. Проте для цього цех №4 має одержувати електроенергію за тарифом 1-го класу споживання, для чого, у свою чергу, заводу має бути передано в оренду або продано підстанцію Ф-2», - уточнив керівник підприємства.

Він також відзначив, що заводу сьогодні дуже складно вести переговори із закордонними замовниками. «Знаючи про наші проблеми, закордонні споживачі не впевнені в тому, що ми зможемо виконати договірні зобов'язання. Зрозуміло, що в таких умовах вести розмову про укладення контрактів дуже важко», - наголосив П.КРАВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – один із найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило проти 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

Запорізький завод феросплавів упродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже в два рази - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ був позбавлений можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за 1-м класом споживання. Представники трудового колективу ЗЗФ добивалися передачі підстанції «Ф-2» підприємству, зокрема шляхом пікетування Міністерства енергетики і вугільної промисловості, та надіслали лист Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням допомогти із вирішенням питання про передачу заводу підстанції.

З 1 березня 2012 року НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год. (без ПДВ).