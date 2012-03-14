ЗЗФ змушений заморозити інвестпроекти з модернізації виробництва – голова правління

ПАТ «Запорізький завод феросплавів» змушений заморозити інвестиційні проекти, спрямовані на модернізацію виробничих потужностей підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 14 березня, на прес-конференції заявив голова правління ЗЗФ Павло КРАВЧЕНКО.

За його словами, загальний обсяг інвестицій, запланований на модернізацію ЗЗФ, становить близько 1 млрд. грн.

«Ці кошти повинні були бути інвестовані в модернізацію електропечей цеху №4. Модернізація печей дозволила б підвищити енергоефективність виробництва і розширити хімічний склад вироблюваних феросплавів. У цілому після завершення модернізації ми могли б заощадити до 15% електроенергії. Але сьогодні енергоринок компенсує втрати продажу електроенергії підвищенням цін на неї. Тобто, в результаті ми платитимемо за електроенергію ще більше, ніж до проведення модернізації», - відзначив П.КРАВЧЕНКО. І додав: «В результаті виникає питання, як підприємству погасити кредит, який ми беремо для реалізації інвестпроектів. Я розмовляв на цю тему з представником Мінекономрозвитку, але мені не змогли пояснити, як підприємство може підвищувати енергоефективність в таких умовах».

Підсумовуючи, голова правління ЗЗФ констатував, що у нього складається враження про втрату державою інтересу до феросплавної галузі. «У НАК ЕКУ нам відкрито говорять, що ви можете зупинятися, якщо вас щось не влаштовує», - сказав П.КРАВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні П.КРАВЧЕНКО заявив, що завод може бути повністю зупинено в квітні цього року. За його словами, підвищення цін на електроенергію з 1 березня цього року призвело до того, що сьогодні підприємство працює практично у збиток.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – один із найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило проти 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

Запорізький завод феросплавів впродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже в два рази - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ).

З 1 березня 2012 року НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год. (без ПДВ).