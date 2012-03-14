Метпідприємства України у 2011 році збільшили чистий збиток на 58,5%

За підсумками 2011 року металургійні підприємства України збільшили чистий збиток у порівнянні з 2010 р. на 58,5%, або на 2,4 млрд. грн., - до 6,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні «Металургпром».

Згідно з повідомленням, негативний фінансовий результат до оподаткування (доподатковий збиток) металургійної галузі у 2011 р. становив 4,603 млрд. грн., що на 21,6% більше, ніж у 2010 р.

Показник рентабельності галузі в 2011 р. становив «мінус» 3,47% проти «мінус» 2,37% у 2010 р.

Як повідомив сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу генеральний директор об'єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ, з позитивною рентабельністю у 2011 р. відпрацювали тільки два підприємства - «АрселорМіттал Кривий Ріг» і «Дніпроспецсталь».

За словами В.ХАРАХУЛАХА, у 2011 р. витрати метпідприємств на 1 грн. випущеної продукції становили 103,5 коп. проти 102,4 коп. у 2010 р.