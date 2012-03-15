«Азовсталь» у січні-лютому скоротила виробництво прокату на 26%

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» за січень-лютий 2012 виготовило 679 тис. тонн прокату, що на 241 тис. тонн, або на 26% менше, ніж у січні-лютому 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, за вказаний період підприємство виробило 727 тис. тонн сталі, що на 23,6%, або на 225тис. тонн, менше показника за січень-лютий 2011

Виробництво чавуну скоротилося на 22,2%, або на 181 тис. тонн. - до 633 тис. тонн.

До 1 березня 2012 р. меткомбінат виробив 325тис. тонн агломерату - на 2 тис. тонн більше, ніж за січень-лютий 2011 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік більше 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, в тому числі конвертерної 4,4 млн. тонн, більше 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу Групи «Метінвест».

"Метінвест" - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвесту" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи "Метінвест".

ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» за 2011 р. виробило 5,335 млн. тонн прокату, що на 47 тис. тонн, або на 0,9% більше, ніж у 2010 р.