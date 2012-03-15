Північнодонецький «Азот» проходить аудит системи якості

У 2009 році на Сєверодонецькому «Азоті» було запроваджено систему менеджменту якості ISO 9001. У квітні цього року закінчується термін дії сертифікату, щоб його продовжити на наступні три роки, підприємство проходить аудит, повідомляє «Хімпром».

Згідно з повідомленням, фахівці компанії SGS, яка консультує і перевіряє підприємство останні три роки, провели ресертифікаційний аудит у сфері проектування, виробництва і реалізації продукції виробництва аміаку, мінеральних добрив, продуктів органічного і неорганічного синтезу, товарів побутової хімії та будівельних матеріалів.

На першій зустрічі з керівниками структурних підрозділів підприємства провідний аудитор компанії SGS Наталія ПОПОВА окреслила завдання, що стояло перед очолюваною нею групою:

"Це знаходження відповідності встановленим вимогам стандарту ISO 9001: законодавчим, нормативно-правовим, вимогам НТД, у рамках яких працює підприємство і випускає продукцію. Також ми шукатимемо відповідності вимогам тих регламентних процедур, розпоряджень, наказів і документів, які розроблені в рамках компанії і які підлягають сфері аудиту".

Протягом трьох днів провідіні аудитори компанії SGS проводили інтерв’ю з керівниками та робітниками структурних підрозділів; ознайомлювалися з документацією системи управління, з нормативною документацією та зовнішньою законодавчо-нормативно-правовою базою, у рамках якої працює підприємство.

Вони також спостерігали за роботою працівників, як вони виконують ту чи іншу операцію. Після візиту в кожен підрозділ аудитори робили коротке резюме. У разі виявлення невідповідностей аудитор у кожному підрозділі чітко пояснював, якому з критеріїв аудиту виявлено невідповідність.

Акцентували увагу на позитивних моментах, які були відмічені в ході аудиту, і на моментах, які потребують поліпшення. Кожну з трьох груп супроводжували компетентні особи – представники підрозділів. Вони спостерігали за ходом аудиту, в разі потреби давали пояснення.

За підсумками перевірки аудиторської групи Н.Попова відзначила: «Аудиторська група зібрала достатньо доказів, щоб рекомендувати вашу компанію для відновлення дії сертифіката. За традицією, ми починаємо доповідь із позитивних моментів. Перше, на що я хотіла звернути увагу, це зростання обсягів продажу, розширення ринків збуту, оптимізація виробництва. Діяльність підприємства спрямована на пошук рішень для скорочення невиробничих витрат. У вас висока кваліфікація і компетентність персоналу, високий рівень проведення внутрішніх аудитів, мотивація внутрішніх аудиторів і відповідальних за систему управління".

Втім, було виявлено й невідповідності. В принципі, вони поділяються на критичні і другорядні. Критичних за три роки на Сєверодонецькому «Азоті» не було».

А для усунення другорядних існує відпрацьована процедура: на підприємстві складається план коректувальних дій, які узгоджуються з аудиторською групою і в найкоротші терміни виконуються. Так вчинили і з виявленими в ході аудиту чотирма другорядними невідповідностями.