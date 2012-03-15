«Білоруськалій» планує укласти нові контракти на постачання добрив до Індії та Китаю

Білоруська калійна компанія планує укласти нові контракти на постачання калійних добрив до Китаю та Індії, повідомляє «Хімпром». На поставках до Китаю компанія може заробити цього року не менш як $500 млн. Продажі в Індії наразі буксують.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з падінням попиту на калійні добрива у всьому світі «Білоруськалій» намагається активізувати продажі на традиційних і найбільших ринках – Китаю та Індії. Проте поки що все складається не на користь компанії.

БКК може укласти контракт на поставки хлористого калію до Китаю у квітні-травні поточного року. У даний час Китай виявляє цікавість і готовність вести переговори за новим контрактом із БКК. Попередній контракт КНР із Білоруською калійною компанією завершився в кінці 2011 року.

Вартість хлоркалію за ним становила $470 за тонну. Очікується, що в новому контракті ціна калійних добрив зросте.

Споживання хлористого калію в Китаї становить 9-10 млн. т на рік, загальний обсяг імпорту - 5-6 млн.т. З цього обсягу на хлористий калій російського і білоруського виробництва припадає близько 50%.

Крім того, Білоруська калійна компанія розраховує підписати новий контракт на постачання хлоркалію з Indian Potash Ltd (Індія) у липні-серпні поточного року. Наразі ще діє контракт на постачання 1,3 млн.т хлоркалію за ціною $490 за тонну, який було укладено з IPL у серпні 2011 року.

Індійська держкомпанія дещо затримує його виконання. У березні поточного року IPL мала б завершити контракт, проте досі невибірка становить близько 600-700 тыс. т. Таким чином, індійська держкомпанія, скоріш за все, зможе завершити виконання контракту лише в серпні 2012 року.

Водночас новий контракт з Індією не буде укладено, поки Indian Potash Ltd не викупить все по вже укладеному контракту. Причина затримки виконання контракту в загальній нестабільній макроекономічної ситуації у світі, девальвації індійської рупії, а також у тому, що в Індії в рамках поточного контракту утворилися запаси.

БКК не має наміру застосовувати якикось санкцій щодо індійської держкомпанії у зв'язку із затримкою з її боку виконання контракту. Імпорт хлоркалію до Індії становить близько 6 млн. т на рік.

При цьому на Indian Potash Ltd припадає близько половини обсягів. Водночас у 2012 році може відбутися скорочення споживання калійних добрив в Індії до 5 млн. т, відзначають експерти.