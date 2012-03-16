Уряд має намір розробити нову систему контролю якості товарів і послуг

Уряд України спільно з громадськими організаціями має намір розробити нову систему контролю якості товарів і послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з представниками громадських організацій і експертів з питань захисту прав споживачів.

«Головна мета нашої сьогоднішньої зустрічі полягає в тому, щоб знайти рішення, які б дали можливість збудувати нашу політику в цьому напрямі, рухатися до створення нової системи захисту прав споживачів і контролю за якістю і безпекою товарів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що дерегулювання підприємницької діяльності, у будь-якому випадку, не повинно привести до зниження контролю якості товарів.

«З одного боку, урядова політика направлена на зниження регуляторного тиску на підприємців, на зменшення кількості перевірок. З другого боку, така робота з дерегулювання не повинна привести до того, що знизиться контроль за якістю товарів. Ми з вами повинні знайти тонку межу, щоб зниження контролю не призвело до безконтрольності», - сказав прем'єр-міністр.

М.АЗАРОВ висловив сподівання, що новостворена Координаційна рада з питань якості і безпеки життя людини зможе напрацювати відповідні пропозиції.